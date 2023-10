Neopustíme naši zemi, říká palestinský vůdce Abbás

Řada vůdců ze Středního východu a Evropy se sešla v egyptské Káhiře na summitu, aby projednali deeskalaci války mezi Izraelem a Gazou. Před několika minutami palestinský prezident Mahmúd Abbás využil svého úvodního slova, aby řekl, že Palestinci nebudou ze své země vytlačení.

„Nikdy nepřijmeme přemístění, zůstaneme na naší zemi bez ohledu na výzvy,“ řekl.

Abbás je šéfem palestinské samosprávy, která má kontrolu nad oblastmi okupovaného Západního břehu, nikoli však nad Pásmem Gazy spravovaným Hamásem.

Egypt a další arabské státy již dříve uvedly, že masivní příliv palestinských uprchlíků prchajících před válkou by byl nepřijatelný, protože by to znamenalo vyhnání Palestinců z jejich země.

Setkání, které se nazývá Summit pro mír, zahrnuje také představitele Jordánska, Kataru, Itálie, Španělska, EU a Spojeného království. Mezi hlavní významné nepřítomné však patří Izrael, USA a Írán. (BBC)