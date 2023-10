Jurečka: KDU-ČSL chce klást důraz i na životní prostředí a na bezpečnost

Lidovci chtějí nově klást důraz také na životní prostředí, problém klimatické změny či na obranu a bezpečnost. V neformální dopolední části dnešní programové konference KDU-ČSL v Praze to ČTK a České televizi řekl předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka.

Konference má podle něj i podle lidoveckého ministra zemědělství Marka Výborného prezentovat spíše dlouhodobé záměry.

„To, co budeme prezentovat, není jen pro příští rok nebo dva. To jsou záměry, které budeme chtít realizovat s výhledem za rok 2030,“ uvedl Jurečka. Podle Výborného tématem nejsou volební programy pro nejbližší léta. „Chceme ukázat, co je vizí ne pro lidovce, ale pro Českou republiku,“ řekl Výborný.

Odpolední vystoupení se budou podle Jurečky týkat i oblastí, na které bude klást KDU-ČSL důraz nově. „Nebudeme prezentovat jen nové kroky k rodinné a sociální politice a problematice zemědělství a venkova, ale také k problematice klimatické změny, k životnímu prostředí, k obraně a bezpečnosti,“ uvedl.

Na konferenci v konferenčním centru na Pankráci jsou různé stánky s informacemi například o ochraně vody, o větrné a sluneční energii, o čisté mobilitě a o recyklaci plastových lahví či pneumatik. Účastníci si mohou prohlédnout simulátor větrné elektrárny nebo se seznámit se včelařením, pro jejich ratolesti je k dispozici dětský koutek.

Zatímco v minulém volebním období působila KDU-ČSL v opozici, pro období nynější se vrátila jako součást koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do vlády. Aktuální volební modely agentur dávají KDU-ČSL jako samostatné straně zhruba 3,5 procenta až pět procent hlasů, což je hranice pro vstup do Sněmovny.

„Musíme znovu nasvítit základní pilíře lidovecké politiky. To je rodina, to je otázka života té rodiny, bezpečné prostředí v udržitelné krajině a přírodě,“ podotkl k modelům Výborný. S Jurečkou se shoduje na tom, že lidovci plní vyjádření, že budou sociálním svědomím vlády. Předseda KDU-ČSL řekl, že ač je situace poslední dva roky složitá, vládě se daří cíleně podporovat zranitelné skupiny obyvatel. Výborný zmínil v souvislosti s tím konsolidační balíček. „Kdyby nebyli lidovci ve vládě, tak tam těžko budou zachované například slevy na pracující rodiče u dětí do tří let, možná tam vůbec nebude podpora stavebního spoření a další věci,“ uvedl.

O vizích budou lidovci mluvit na konferenci od 13.00. V trojici tematických bloků promluví například Jurečka, Výborný, ministr životního prostředí Petr Hladík, místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský. (ČTK)