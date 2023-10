Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, dolní úsek je v provozu

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli na webu vlekaři.

Situace se během dne může změnit. Podle dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky měl vítr dnes ráno v nárazech rychlost přes 75 km/h. Teplota na Sněžce se dnes ráno pohybovala okolo šesti stupňů Celsia. Pocitová teplota byla ale kvůli větru nižší, okolo nuly.

Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je v provozu od 08:00 do 18:00.

V Královéhradeckém kraji by mělo být dnes polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti přibývat a později se mohou vyskytnout přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou od 14 do 17 stupňů, na horách až 13 stupňů. Vítr má vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní s rychlostí větru do 20 km/h.

Sněžka s výškou 1603 metrů ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a klima na ní je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Často tak neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

Ostatní lanovky ve středních a východních Krkonoších, které dnes měly fungovat, by měly být v provozu, vyplynulo z webů středisek. (ČTK)