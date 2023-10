Muže nalezeného na Tachovsku zavraždili dva muži a žena kvůli dědictví

Muže nalezeného začátkem října u Benešovic na Tachovsku zavraždili v pražském bytě dva muži a žena. Udělali to údajně kvůli penězům z následného dědictví.

Podezřelou ženou je nejspíš bývalá manželka zavražděného. Ten byl podle médií starostou obce na severu Plzeňska a v minulosti také manažerem velké stavební firmy. V současné době ve stavebnictví podnikal jako soukromník.

Obvinění podle policie muže vlákali do bytu v Praze, kde ho brutálně napadli a způsobili mu zranění, kterým následně podlehl. „Tělo poté naložili do auta, to zavezli na lesní cestu na Tachovsku, kde ho zapálili,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Policie 40letou ženu, 43letého a 31letého muže ve středu zadržela a ve čtvrtek obvinila z vraždy. (ČTK)