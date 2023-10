V Tel Avivu prostřeli stůl s 203 prázdnými židlemi na počest rukojmích Hamásu. Jde o připomínku pohřešovaných, na jejichž místech v řadě židovských rodin, které dneska usedají k večeři před svátkem šabat, zůstane prázdné místo.

A grim Kabbalat Shabbat in Tel Aviv with the families members of the hostages and missing . The 203 empty chairs on both sides of the long table wait for those abducted into Gaza to come back.#BRINGTHEMHOMENOW pic.twitter.com/cWRflg3nmI

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 20, 2023