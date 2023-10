Po izraelském bombardování zemřelo podle Hamásu 4137 lidí

Další evropské země varují občany před cestami do Libanonu. Učinily tak nově Nizozemsko, Dánsko a Norsko kvůli bezpečnostní situaci u hranic s Izraelem. Lidé, kteří jsou stále v zemi, by ji měli co nejrychleji opustit, vyzvaly úřady těchto evropských zemí podle agentury Reuters.