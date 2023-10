Volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS). Druhá je proevropská Občanská koalice, která obdržela 30,7 procenta hlasů. Vyplývá to z konečných výsledků, které zveřejnila státní volební komise. Do dolní komory se dostalo pět politických uskupení.