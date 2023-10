Další evropské země varují občany před cestami do Libanonu. Učinily tak nově Nizozemsko, Dánsko a Norsko kvůli bezpečnostní situaci u hranic s Izraelem. Lidé, kteří jsou stále v zemi, by ji měli co nejrychleji opustit, vyzvaly úřady těchto evropských zemí podle agentury Reuters.

Podobné varování vydala ve čtvrtek i Kanada.

Další státy se tak přidávají k USA, Británii, Německu či Francii, které kvůli vzájemnému ostřelování izraelské armády a libanonského hnutí Hizballáh doporučily tento týden svým občanům opustit Libanon. Rovněž české ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům v Libanonu, aby zvážili opuštění země. (ČTK)