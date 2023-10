Bloomberg: Izrael by měl možnosti překonat ropné embargo muslimských zemí

Írán vyzval muslimské země, aby uvalily ropné embargo na Izrael. Ten by však v takovém případě měl na celosvětovém trhu dostatek možností, jak takové opatření překonat, napsala agentura Bloomberg.

Dopad kroku by závisel na tom, jak by se k embargu postavily Kazachstán a Ázerbájdžán. Palčivějším problémem ohledně dovozu ropy je stav přístavů během konfliktu.

Od poloviny května Izrael dováží přibližně 220 000 barelů ropy denně. Z toho asi 60 procent pochází ze dvou výše zmíněných většinově muslimských zemí, ukazují údaje analytické společnosti Kpler. Dalšími velkými dodavateli jsou západoafričtí producenti, především Gabon. Blízkovýchodní těžaři tvoří velmi malou část izraelských dodávek ropy a Írán do země nedodává ropu žádnou.

Pokud by nastalo úplné embargo ze strany muslimských zemí, měl by Izrael dostatek alternativních dodávek, napsala agentura Bloomberg. Spojené státy, klíčový spojenec Izraele, se letos řadí k hlavním dodavatelům ropy po moři. Rychle stoupá i vývoz ropy z Brazílie, která v posledních měsících dodávala do Izraele. (ČTK)