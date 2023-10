Mezi 203 rukojmími v Gaze je 30 dětí či mladých lidí, až 200 osob se pohřešuje

Mezi 203 osobami, které předminulý víkend unesli ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás do Pásma Gazy, jsou tři desítky dětí a mladých lidí. Informoval o tom dnes server The Times of Israel (ToI) s odkazem na údaje izraelské armády.

Podle nich se po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října pohřešuje dalších 100 až 200 lidí, jejichž osud je zatím neznámý.

Izraelská armáda dnes oznámila, že dosud informovala příbuzné 203 lidí, o nichž se domnívá, že je Hamás 7. října unesl do Pásma Gazy. Podle deníku Haarec armáda neví, kolik z unesených je stále naživu, ale věří, že je to většina. Mezi unesenými jsou tři desítky dětí a mladých a také několik seniorů.

Server ToI dnes napsal, že dalších 100 až 200 lidí se po útoku ze 7. října pohřešuje.

Izraelská armáda stále na hranici s Pásmem Gazy nachází mrtvé, napsal dnes server ToI s tím, že vojáci provedli několik omezených operací nedaleko za hranicí na území Pásma Gazy. Většina mrtvých nalezených na hranici byli teroristé, které zabila izraelská armáda při obnovení kontroly v pohraničí, některá z těl ale patří lidem zabitým Hamásem. (ČTK)