Čína by mohla mít do roku 2030 tisícovku jaderných hlavic, tvrdí zpráva USA

Čína by mohla mít do začátku příštího desetiletí přes 1000 jaderných hlavic, což je zhruba dvojnásobek současného stavu. Tvrdí to zpráva o čínské vojenské síle, kterou zpracovalo pro Kongres americké ministerstvo obrany.

Podle představitele Pentagonu, který dnes mluvil s novináři, Čína buduje svůj jaderný arzenál rychleji, než původně předpokládali američtí analytici. I po roce 2030 však bude mít Čína méně jaderných hlavic, než má v současnosti USA a Rusko.

Podle zprávy určené pro Kongres měla Čína k dispozici k nasazení v květnu letošního roku na 500 jaderných hlavic, píší agentury. V roce 2030 by jich mohlo být přes 1000. „Poukazujeme na to, že jsou (Číňané) na dobré cestě, aby překonali předchozí předpovědi,“ uvedl podle agentury AFP představitel Pentagonu ohledně posilování čínského jaderného arzenálu.

Podle zástupce ministerstva obrany se Čína snaží posílit a modernizovat svůj jaderný arzenál. To se netýká jen počtu jaderných hlavic, ale také vývoje nových raket, které jsou schopny tyto hlavice nést.

Podle zprávy Peking také posiluje své konvenční síly. Výrazný růst zaznamenává námořnictvo, které se může spolehnout na 370 plavidel a ponorek. Podle agentury AP zpráva také poukazuje na snahy Číny vyvinout novou interkontinentální raketu, která by byla schopna nést nejadernou hlavici a z čínského území zasáhnout Spojené státy.

Agentura AP uvádí, že podle Pentagonu Čína nehodlá provést změny ve své jaderné doktríně. Ta tvrdí, že Čína nepoužije jaderné zbraně jako první. To je rozdíl například oproti Spojeným státům, které nevylučují při „mimořádných podmínkách“ první použití svých jaderných zbraní. Podle amerického představitele by se však Čína mohla rozhodnout, že v některých případech její vlastní doktrína neplatí. (ČTK)