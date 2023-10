Venezuelská vláda a opozice dohodly některé podmínky prezidentských voleb

Zástupci venezuelské vlády a opozice se včera na Barbadosu dohodli o některých podmínkách prezidentských voleb, které se ve Venezuele uskuteční ve druhém pololetí 2024. USA a EU dnes dohodu přivítaly.

Dohoda z Barbadosu nicméně neumožňuje kandidovat opozičním politikům, kterým kandidaturu na veřejné funkce na několik let znemožnil Madurův režim dřívějšími soudními verdikty. Mezi nimi je i favoritka nedělních opozičních primárek María Corina Machado. Šéf opozičního týmu při barbadoských jednáních Gerardo Blyde ale tvrdí, že dohoda umožňuje obnovit volební práva Machadě i dalším kandidátům se zákazem. Podle Reuters není jasné, co se stane, když opozice v neděli nominuje Machadu do souboje s Madurem.

Venezuelská opozice je dlouhodobě rozklížená, takže není jisté, zda se dokáže shodnout na jiném kandidátovi. Někteří z favoritů primárek se už dříve kandidatury vzdali, včetně předního lídra opozice Henriqueho Caprilese, který má rovněž zákaz ucházet se o veřejné funkce a který jen těsně prohrál s Madurem v prezidentských volbách v roce 2013. Zákaz veřejných funkcí na 15 let Capriles dostal v roce 2017 kvůli „administrativním nesrovnalostem“ při výkonu funkce guvernéra státu Miranda v letech 2008 až 2017.

Machado dnes barbadoskou dohodu kritizovala. V prohlášení zdůraznila, že se jednání s vládou neúčastnila. Dokument podle ní „nepřináší jistoty“ a neobsahuje ani konkrétní závazky. „V minulosti Madurův režim podepsal dohody, které opakovaně porušuje,“ uvedla Machadová a dodala, že by vláda měla dodržovat především ústavu a propustit politické vězně, zastavit perzekuci opozice a uspořádat volby, které budou respektovat práva Venezuelanů.

Dohodu naopak ve společném prohlášení přivítali zástupci Spojených států, Evropské unie, Kanady a Británie, uvedla agentura Europa Press. Podle nich dohoda představuje „nezbytný krok“ na cestě „k obnově demokracie ve Venezuele“. Za důležitý krok k obnově normálního stavu označil dokument také brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Rovněž francouzský prezident Emmanuel Macron dohodu označil za významný krok ke svobodným volbám, které jsou podle něj podmínkou pro řešení dlouhotrvající venezuelské krize. (ČTK)