Vlakvedoucí pohotovou reakcí zachránil cestujícím v Olomouci život

Pohotovou reakcí zachránil vlakvedoucí Roman Juřena život cestujícím z osobního vlaku, do kterého včera ráno narazil v Olomouci kamion. Podařilo se mu včas zprůchodnit východ z prvního vagonu, který se po nárazu ocitl v plamenech. Lidé tak rychle mohli přejít do druhého vozu a poté ven.

Po nárazu do kamionu na přejezdu v olomoucké části Bělidla vlakvedoucí ucítil silný náraz, praštil se do hlavy a upadnul na zem. Kvůli protržené palivové nádrži začal první vagón i kamion okamžitě hořet. Požár se velice rychle šířil, vagon se podle hasičů zaplnil černým jedovatým kouřem. Uvnitř zůstali uvězněni cestující, šlo o studenty i lidi mířící do práce. „Zvednul jsem se, rozhlédnul se a viděl jsem, že z prvního vozu šlehá vysoko oheň a že v něm jsou lidé,“ popsal hasičům vlakvedoucí, který se v tu chvíli nacházel ve druhém vagónu.

Přes otřes z pádu a obrovský stres zareagoval pohotově – mezi lidmi, kteří se snažili z druhého vozu dostat ven, se prodral ke dveřím na konci soupravy. „Spojují oba vagóny. Kvůli bezpečnosti jsou zamčené. Byly ale poškozené, kolize poničila i plechové schůdky mezi nimi. Naštěstí se mi dveře podařilo odemknout, nešly otevřít, ale podařilo se mi vytvořit úzký průchod, kudy se mohli lidé z prvního vagónu dostat do druhého a ven. Ani nevím, kolik jich bylo, ale všichni byli natlačení u dveří a čekali tam, až jim z hořícího vozu někdo pomůže,“ popsal hasičům vlakvedoucí. Doplnil, že vagon už byl v té chvíli plný černého dýmu, nebylo skoro nic vidět a špatně se dýchalo.

Pomáhal vlakvedoucí i mechanik z autoservisu

Podle řídicího důstojníka hasičů Jiřího Osyky, který na místě zasahoval, by se lidé bez pomoci vlakvedoucího tak rychle z hořícího vlaku určitě nedostali. „Rozsáhlý požár iniciovaný velkým množstvím paliva z proražené nádrže jim rychle odříznul cestu ke dveřím a vagón zaplnil okamžitě jedovatý dým. Jde o velice nebezpečnou situaci ohrožující život. Takže musím jeho reakci vyzdvihnout a poděkovat mu za ni. Bez jakýchkoli příkras – cestujícím z hořícího vagónu zachránil život,“ řekl Jiří Osyka.

Kromě vlakvedoucího pomáhal zvenčí cestujícím i Lukáš Dudík z nedalekého autoservisu. Ve chvíli, kdy začal vlak hořet, se snažil otevřít pojistkou zablokované dveře, nakonec se mu podařilo jedno křídlo otevřít, poté otevřel i prostřední dveře a pomohl cestujícím do bezpečí. Následně se k němu přidali i další kolemjdoucí. I jeho přístup dnes ocenil krajský ředitel hasičů Karel Kolářík. Vyzdvihl především to, že i v silně stresové situaci dokázali oba udržet chladnou hlavu a dostat cestující včas do bezpečí.

Při nehodě se zranilo pět lidí, z nemocnice již byli propuštěni. Byl mezi nimi i polský řidič kamionu, kterého policie zadržela. (ČTK)