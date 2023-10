Senát odsoudil násilnou deportaci dětí z Ukrajiny do Ruska a jejich rusifikaci jako mimořádně odporný zločin. Současně vyzval vládu k pomoci s jejich repatriací. Měla by se také zasadit o to, aby osoby zapojené do odvlečení a převýchovy dětí byly zařazeny na sankční seznamy EU, případně do národního sankčního mechanismu.

V důsledku ruské agrese byly podle předsedy výboru Pavla Fischera (nezávislý) z okupovaných ukrajinských území odvlečeny do Ruska miliony obyvatel, mezi nimi tisíce dětí, kterým se mění totožnost a v některých případech byly předány k nucené adopci. Jiné končí v převýchovných táborech, jichž je podle Fischera na ruském území 43.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v březnu vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovou-Bělovou. Kyjev viní Rusko z toho, že uneslo z vlasti až 20 000 dětí se záměrem vymazat jejich ukrajinskou identitu. Podle ruských úřadů bylo přemístěných dětí méně. Moskva tvrdí, že chce chránit sirotky a děti opuštěné v oblasti konfliktu. Některé z ukrajinských dětí v prvních týdnech invaze násilně odvezli ruští vojáci, jiné převezli jejich proruští příbuzní nebo byly poslány do dětských domovů. Kyjev a Moskva odmítaly v otázce repatriace dětí přímo jednat. Do července se do vlasti vrátilo podle dostupných informací asi 370 ukrajinských dětí.

Vláda by podle Senátu měla také zajistit Ukrajině veškerou součinnost v úsilí chránit práva jejích dětí, aby se mohly znovu setkat se svými rodinami, a podpořit nevládní organizace, které se zabývají návratem dětí do vlasti a také poskytovat pomoc při zapojení dětí zpět do běžného života. Měla by rovněž pomoci OSN a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže zajistit přístup k deportovaným na území Ruské federace.

Rusko se podle přijatého stanoviska deportacemi dopustilo hrubého porušení mezinárodního práva, mimo jiné ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války nebo úmluvy OSN o právech dítěte. Podle ní má dítě právo znát své rodiče a právo na jejich péči, právo na totožnost, právo účastnit se kulturního života a užívat rodný jazyk, právo na rodinu a na ochranu před oddělením od rodičů proti své vůli nebo právo na vzdělávání, svobodu projevu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Senát má proto podle výsledného stanoviska podpořit vyšetřování a stíhání zločinů podle mezinárodního práva Mezinárodním trestním soudem i vnitrostátními soudy a zároveň rychlé dosažení shody na modelu mechanismu pro odsouzení osob, které spáchaly zločin agrese. Stanovisko navrhl senátní výbor pro zahraničí a bezpečnost. (ČTK)