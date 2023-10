Ministerstvo šifruje svá vyjádření jako Rakušan, říká Ožanová

Podle poslankyně ANO Zuzany Ožanové si vláda nezaslouží její důvěru mimo jiné i kvůli tomu, jak komunikují ministerstva. Postěžovala si například na rezort vnitra, který zamítl její nápad, aby volení politici museli odejít z funkcí v obecních zastupitelstev, pokud budou odsouzeni za úmyslný skutek spojený s výkonem funkce.

Vnitro Ožanové údajně odpovědělo, že to nejde, protože si není jisté, jak by se definovalo ono spojení s funkcí. „Takže u úředníků to definovat lze, a tady ne,“ řekla Ožanová a dodala: „Vnitro si zjevně bere příklad ze svého ministra a šifruje svá vyjádření.“