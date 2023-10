Senát schválil prodloužení lhůty, po kterou bude stát vyplácet náhradní výživné

Náhradní výživné za neplatiče alimentů bude stát zřejmě vyplácet až čtyři roky místo dosavadních dvou let. Prodloužení lhůty schválil Senát. Podle vládních odhadů budou náklady více než 200 milionů korun ročně.

Náhradní výživné maximálně 3000 korun poskytuje stát od července 2021. Podmínkou výplaty je to, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Po skončení poskytování podpory pak vymáhání přebírá úřad práce. Nárok na prodloužení výplaty budou mít zpětně i nezaopatřené děti, na které stát poskytl dosud možných 24 dávek do letošního července, tedy během dvou let od nabytí účinnosti platného zákona.

Letos v březnu podle zprávy o vyplacených dávkách dostalo náhradní výživné 10 100 dětí, aktuálně se tento počet snížil na 9000 dětí. Úřad práce může potomkům neplatičů posílat nehrazené stanovené výživné či doplácet dlužnou částku do 3000 korun měsíčně.

Stát loni na náhradním výživném vyplatil 159,3 milionu korun, kolem 18 milionů korun měsíčně. V příštích dvou letech by podle ministerstva práce a sociálních věcí mohl stát vyplatit na náhradním výživném ročně 204 až 228 milionů korun.

Prodloužení doby výplaty vláda navrhla v reakci na problémy s vymáháním výživného po dlužnících u soudů nebo v exekucích. Novelu o náhradním výživném, kterou podpořilo 56 ze 71 přítomných senátorů.

Novela má nabýt účinnosti nejpozději počátkem měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. V případě rychlého souhlasu prezidenta by tímto termínem mohl být už 1. listopad. (ČTK)