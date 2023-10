Hamás nenabízí Palestincům nic jiného než další teror a krveprolití, usnesli se čeští senátoři

Hamás je podle Senátu teroristické hnutí. Odvetu za vraždění, mučení a únosy civilistů, kterých se Hamás dopustil na izraelském území, označil Senát za pochopitelnou. Česko podle horní parlamentní komory uznává úsilí palestinského lidu o sebeurčení jako legitimní, ale Hamás tyto aspirace nereprezentuje.

Senátoři dnes schválili na návrh zahraničního výboru usnesení, které jako celek podpořilo 68 ze 73 přítomných senátorů. Sněmovna podobné stanovisko schválila minulé úterý jednomyslně.

Nad rámec návrhu výboru Senát na podnět představitelů ODS vyzval vládu, aby připravila materiál, ve kterém vyhodnotí možnosti a reálnost přesunu českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kabinet by měl zejména uvést podmínky, za kterých je přesun možný. Senát podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry uspořádá veřejné slyšení k blízkovýchodní politice za účasti všech příslušných aktérů.

Záměr přemístit sídlo ambasády do Jeruzaléma ohlásil premiér Petr Fiala (ODS) jako symbolický krok na podporu Izraele. Podle ministerského předsedy by vláda měla o přesunu do města, kde má ambasáda zatím jen úřadovnu, rozhodnout v řádu měsíců. Návrh podporuje část koaličních politiků i opoziční hnutí ANO. Výhrady má naopak ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), podle něhož by tento krok musel být v souladu s mezinárodním právem. Podobně argumentoval také předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Senát v přijatém stanovisku konstatoval, že „ČR plně podporuje právo Izraele na sebeobranu“ a že „vraždění, mučení a únosy civilistů do civilizovaného světa nepatří a je pochopitelné, že je Izrael nenechá bez odezvy“. Česko podle stanoviska „uznává legitimní aspirace palestinského lidu na sebeurčení, ale teroristické hnutí Hamás tyto aspirace nereprezentuje“. „Hamás palestinskému lidu nenabízí nic jiného než další teror a krveprolití,“ shrnuli senátoři v usnesení.

Stanovisko jako celek odmítl podle záznamu hlasování pouze Lumír Kantor (KDU-ČSL), senátoři Tomáš Třetina (TOP 09), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Daniela Kovářová (nezávislá) a Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí) se hlasování zdrželi. (ČTK)