Poslanec ANO vyzval Rakušana, aby zveřejnil šifrovanou komunikaci

Poslanec ANO Hubert Lang poměrně obšírně během schůze, v níž se opozice pokouší vyslovit vládě nedůvěru, hovořil o kauze Dozimetr, hnutí STAN a šifrovaných telefonech. Jmenoval nesvéprávného podnikatele ze Zlínska a podle vyšetřovatelů hlavu skupiny Dozimetr Michala Redla.

„A pan Hlubuček přezdívaný ‚slepičák‘,který rozkrádal fondy v Praze, kupoval si za to byty ve Španělsku a když se ho někteří lidé ptali jak to, že tam má čtvrtý apartmán, tak na to říkal, že je podnikatel a že se snaží. No já se snažím celý život a mám jednu hypotéku. Asi jsem nebyl tak šikovný jako slepičák,“ jmenoval osoby zapojené v kauze Lang. Upozorňoval tak podle svých slov vládní poslance, proč opozice hlasování o nedůvěře vyvolala.

Lang se ve své řeči dostal i k tomu, že ministr vnitra za STAN Vít Rakušan měl šifrovaný telefon. „Důležité je, s kým jste volal a co jste volal. Jestli chcete být tak čistý, předložte šifrový klíč a tam se dozvíme, s kým jste volal a co jste volal. Dejte to NCOZ a oni to dají do spisu,“ vyzval Lang ministra vnitra.