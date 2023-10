Reuters: Izraelská armáda obvinila Hamás, že nadsazuje počet obětí výbuchu nemocnice v Gaze

Izraelská armáda oznámila vytvoření humanitární zóny na jihu Pásma Gazy blízko města Chán Júnis, napsal dnes ráno server The Times of Israel (ToI). Neuvedl ale, zda a kdy bude otevřen jediný přechod do Pásma Gazy, jímž by se do oblasti mohla dostat humanitární pomoc.