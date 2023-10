Venezuelská vláda a opozice dohodly některé podmínky prezidentských voleb

Zástupci venezuelské vlády a opozice se v úterý na Barbadosu dohodli na některých podmínkách prezidentských voleb, které se ve Venezuele uskuteční ve druhém pololetí roku 2024.

Podle agentury Reuters se dohodou otevřela i možnost dalšího zmírnění amerických ropných sankcí, které USA na jihoamerickou zemi zavedly kvůli porušování principů demokracie autoritářskou vládou prezidenta Nicoláse Madura.

Dohoda z Barbadosu nicméně neumožňuje kandidovat opozičním politikům, které z ucházení se o veřejné funkce vyřadil na několik let Madurův režim dřívějšími verdikty. Mezi nimi je i favoritka nedělních primárek opozice María Corina Machado. Šéf týmu opozice v barbadoských jednáních Gerardo Blyde ale tvrdí, že dohoda umožňuje obnovit volební práva Machado i dalším kandidátům se zákazem. Podle Reuters není jasné, co se stane, když opozice v neděli nominuje do souboje s Madurem Machado.

Venezuelská opozice je dlouhodobě rozklížená, takže není jisté, zda se dokáže shodnout na jiném kandidátovi. Někteří z favoritů opozičních primárek se už dříve kandidatury vzdali, včetně předního lídra opozice Henriqueho Caprilese, který má rovněž zákaz ucházet se o veřejné funkce a který jen těsně prohrál s Madurem v prezidentských volbách v roce 2013. Zákaz veřejných funkcí na 15 let Capriles dostal v roce 2017 kvůli „administrativním nesrovnalostem“ v úřadu guvernéra státu Miranda v letech 2008–2017. (ČTK)