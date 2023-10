Izraelská armáda oznámila vytvoření humanitární zóny na jihu Pásma Gazy blízko města Chán Júnis, napsal dnes ráno server The Times of Israel (ToI). Neuvedl ale, zda a kdy bude otevřen jediný přechod do Pásma Gazy, jímž by se do oblasti mohla dostat humanitární pomoc.

Přechod je na hranici tohoto palestinského území s Egyptem.

Server ToI dnes ráno napsal, že izraelská armáda oznámila vytvoření bezpečné humanitární zóny u obce Al-Mavasí nedaleko Chán Júnisu, a to po několikadenních jednáních s Egyptem a Spojenými státy. Armáda znovu vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy, aby se přesunuli na jih, což udělala poprvé minulý čtvrtek pozdě večer. Tehdy je vyzvala, aby se evakuovali do 24 hodin, čímž vyvolala spekulace o blížící se pozemní operaci a také kritiku, že milion lidí se za tak krátkou dobu nemůže přemístit.

Armáda podle dnešní zprávy ToI uvedla, že mezinárodní humanitární pomoc bude do zóny na jihu Pásma Gazy poskytnuta „podle potřeby“.

Ještě v úterý přitom podle ToI Izrael bombardoval i jih Pásma Gazy, kam se měli Palestinci podle jeho výzvy evakuovat. Právě to uvádí Egypt jako důvod, proč nelze přechod Rafáh otevřít. (ČTK)