Sněmovna o nedůvěře vládě jedná 12 hodin, může jednat do 02:00 a pak od rána

Sněmovna o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS), které iniciovalo opoziční hnutí ANO, jedná zatím víc než 12 hodin. V debatě zatím převládali členové kabinetu s prezentací svých kroků.

Z lídrů opozice s přednostním řečnickým právem stihlo vystoupit pět. Poslanci si večer na základě dohody frakcí odhlasovali, že budou jednat do středečních 02:00. Debata pak má pokračovat od středečního rána.

U řečniště se střídali zejména členové kabinetu, kteří představovali před takřka prázdnými lavicemi jednacího sálu své dosavadní kroky i plány do budoucna. Kritizovali své předchůdce z vlády Andreje Babiše a připomínali opozici, že na svržení vlády nemá ve Sněmovně dostatek hlasů. Šest desítek poslanců přihlášených do řádné debaty se ke slovu dosud nedostalo.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) označil Babiše za „parazita české demokracie“, který když přijde do Sněmovny, zablokuje její jednání svými projevy, a expremiérovy spolustraníky za „svědky Babišovy“. Skutečným cílem jednání o nedůvěře vládě mělo být podle ministra další opoziční strašení veřejnosti a vytváření kouřové clony, aby nebylo vidět, kolik desítek miliard vydělal Babiš na chudnutí obyvatelstva prostřednictvím svých firem ve svěřenských fondech.

Svému předchůdci ve funkci Karlu Havlíčkovi (ANO) Síkela vzkázal, že ve své tehdejší funkci „makal“ jen na jedné věci, a to na lobbingu pro ruskou firmu Rosatom. „Nebýt tajných služeb, snad by vám to i vyšlo,“ dodal. Místopředseda a stínový premiér ANO Havlíček naopak obvinil Síkelu z neschopnosti a vládu z nulové sebereflexe. „Jenom nálepkujete, jste elitáři,“ uvedl Havlíček. Podle něho kabinetu důvěřují zřejmě už jen příbuzní vládních politiků.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) mluvil mimo jiné o repatriacích z Izraele a prohlásil, že vláda prokázala, že je zde pro pomoc českým občanům. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš mezitím dělal ze záchrany Čechů reality show, přitom měl k dispozici informace o repatriačních letech, uvedl ministr.

Před Sněmovnou promluvili také ministři zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), obrany Jana Černochová (ODS) a zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle něhož je nynější jednání k nedůvěře vládě spíše přehlídkou mrhání časem s ohledem na očekávaný výsledek.

Mezi vystoupeními ministrů promluvila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová, která vládu vinila například ze zvyšování daní a plateb za elektřinu, ze zvyšování odvodů zaměstnanců nebo z nárůstu počtu domácností, které pobírají příspěvek na bydlení. „Fialova vláda trestuhodně zašlapala rozjetou inovační strategii České republiky. Místo ní přišla jen s frázemi a hospodářskou stagnací,“ poznamenala Schillerová. Vyzvala koaliční poslance, aby „řekli vládě dost“.

K absurdnímu divadlu přirovnal nynější schůzi ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Opozice dobře ví, že nemá dost hlasů na svržení kabinetu, ale dělá, že to neví. A vystupuje tu v roli herců, kteří mají navodit atmosféru, že snad mají důvod k celému tomu představení,“ řekl. Ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun vysvětloval mimo jiné to, že tři ministři vlády jsou pověřeni řízením ministerstev. „Rozumím opozici, proč zaměňuje ministry a ministerstva,“ uvedl. Podle něj to vyvolává negativní dojem, že vznikla tři nová ministerstva se třemi úředními aparáty.

Jednání k vyslovení nedůvěry vládě je disciplína, která patří k demokracii a rozhodně by se nemohla odehrávat v totalitní zemi, uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) ve zjevné narážce na tvrzení Babiše o nové totalitě. Vláda nemá ve svých řadách nikoho trestně stíhaného ani nikoho, kdo se vyskytuje v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti, podotkl Dvořák.

Někteří řečníci s přednostním právem nebyli v sále přítomni, když na ně přišla řada. Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) tak musela přeřadit na konec jak Havlíčka, tak ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) nebo ministryni pro vědu Helenu Langšádlovou (TOP 09).

Schůze svolaná z podnětu ANO má podle dosavadních informací pokračovat po noční přestávce od středečních 09:00. Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců dolní komory. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. (ČTK)