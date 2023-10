Ve Španělsku se koná první vojenské cvičení pod vlajkou EU

Na jihu Španělska se koná první vojenské cvičení v reálných podmínkách pod vlajkou Evropské unie. Simulace zásahu unijní jednotky rychlého nasazení v třetí zemi se účastní na 2800 vojáků z devíti členských zemí, 25 letadel a šest lodí, napsala dnes agentura AFP.

Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se jedná o zásadní krok k vytvoření jednotek rychlého nasazení EU.

Na cvičení vyslalo své vojáky devět členských zemí, a to včetně vojensky neutrálních zemí Rakouska, Irska a Malty. Česko mezi nimi není. Cvičení, které se koná do neděle, simuluje zásah jednotky rychlého nasazení v třetí zemi na žádost jejích představitelů. Jeho součástí bude i vylodění a simulace zajištění přístavu.

„Dnes se koná první společné vojenské cvičení Evropské unie,“ řekl na námořní základně Rota na jihu Španělska Borrell. Podle šéfa unijní diplomacie se jedná o zásadní krok pro vytvoření jednotek rychlého nasazení, které EU umožní reagovat rychleji na krize mimo její území.

Podle Borrella jsou manévry ve Španělsku první z mnoha vojenských cvičení v reálných podmínkách, které se uskuteční pod vlajkou EU. Další je na plánu v příštím roce.

S vytvořením jednotek rychlého nasazení počítá Strategický kompas EU, který byl schválen v loňském roce. Jednotky o síle 5000 vojáků by měly být připravené k akci do roku 2025. „Musíme být připraveni jednat, abychom ochránili naše občany a přispěli k světové stabilitě,“ uvedl dnes Borrell. Na otázku novinářů dodal, že by unijní jednotky nezasáhly do bojů mezi Izraelem a Palestinci. Mohly by však poskytnout vojenskou ochranu a asistenci při dodávkách humanitární pomoci či evakuaci civilistů. (ČTK)