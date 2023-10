Mimořádný summit EU začal minutou ticha za oběti v Izraeli, Palestině i v Evropě

Mimořádný summit EU začal dnes večer minutou ticha na památku těch, kteří přišli o život v Izraeli, na palestinských územích a při nedávných útocích v Evropě. Na sociální síti X to uvedl předseda Evropské rady Charles Michel.

Premiéři a prezidenti členských států EU by měli v diskuzi, která se koná prostřednictvím videokonference, hledat společnou pozici k dramaticky se vyvíjející situaci v Izraeli a v Pásmu Gazy.

„Terorismus ani nenávist nemají místo v Evropě ani jinde ve světě,“ dodal Michel v příspěvku na internetu. Videokonferenci svolal s cílem určit jasný a jednotný směr dalšího postupu, který by zohledňoval složitost situace. Šéfové států a vlád zemí EU už v neděli v prvním společném prohlášení od propuknutí bojů mezi Izraelem a Hamásem uvedli, že Izrael má právo se bránit, ale musí tak činit v souladu s humanitárním a mezinárodním právem. Hamás vyzvali k okamžitému propuštění rukojmích.

Deset dní po krvavých útocích hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, se izraelská armáda chystá po několika dnech intenzivního bombardování nejspíš na pozemní operaci v pásmu. Útok Hamásu způsobil přes 1400 obětí na izraelské straně, především civilistů, úřady v Pásmu Gazy zatím informují o asi 3000 mrtvých v důsledku izraelského bombardování.

Jak v této souvislosti poznamenala agentura AP, od 7. září, kdy se útok Hamásu odehrál, EU ukazuje, že je skupinou 27 rozdílných zemí a i společné unijní instituce vydávají rozdílná prohlášení, což vyvolalo zmatek a sklidilo mezinárodní kritiku.

Podle některých členských států překročila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen své pravomoce tím, že minulý pátek navštívila Izrael bez předem dohodnutého politického poselství. A pak podle mnohých prezentovala příliš proizraelskou linii. „Zahraniční a bezpečnostní politika zůstává odpovědností členských států,“ zdůraznil před dnešním virtuálním summitem šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Někteří kritici rovněž uváděli, že šéfka EK Izraeli dostatečně explicitně nesdělila výzvu EU, že by měl ve svém boji proti Hamásu respektovat mezinárodní právo. „Pozice je jasná: Izrael má právo na obranu, ale tato obrana musí být v souladu s mezinárodním právem a humanitárním právem – protože i válka se řídí podle svých zákonů,“ uvedl k tomu Borrell. Právě to by podle něj mělo být hlavním sdělením dnešního summitu. (ČTK)