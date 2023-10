Vláda musí posílit komunikaci, řekl ministr Bartoš

Na schůzi Sněmovny začal hovořit předseda pirátů a jejich ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hájil vládu, ale byl i kritický. „Je potřeba posílit komunikaci, aby bylo jasné, co děláme, proč to děláme a co to lidem přinese,“ řekl během svého projevu.

Řada opatření podle něj není lidem příjemná, a proto je třeba dělat je promyšleně, aby nenarušila „sociální smír“.

Dál Bartoš jmenoval úspěchy zástupců Pirátů, kam zařadil třeba podíl strany na prosazení navýšení rodičovského příspěvku z 300 na 350 tisíc korun. A postěžoval si na dezinformační antikampaň.

„Chceme zrychlit výstavbu a bojujeme o 8 miliard z národního plánu obnovy,“ dodal. Bydlení přitom označil za absolutní prioritu.