Fiala: Kontrast mezi mou a Babišovou vládou nemůže být větší

Premiér Fiala se během jednání Sněmovny vymezil proti šéfovi hnutí ANO Babišovi. „Kdo dnes na naši úspěšnou vládu útočí? Především Andrej Babiš,“ řekl Fiala. Podle premiéra je jasný rozdíl mezi výsledky jeho koalice a tím, jak si počínala předchozí vláda.

„Velmi zřetelně vystupuje kontrast mezi tím, co dělá moje vláda pro Česko a co tady bylo před tím,“ uvedl Fiala v Poslanecké sněmovně.

Ta má dnes na programu jednání o nedůvěře vládě. Předseda ANO Andrej Babiš vystoupil před Fialou a ostře ji kritizoval. Opozice nicméně nemá dostatek hlasů, aby vládě vyslovila nedůvěru.

Podle Fialy právě Andrej Babiš v roli premiéra selhal. „Vláda Andreje Babiše a on osobně nedělali nic pro naši bezpečnost a naši prosperitu,“ řekl Fiala.

Česko pod vedením současné opozice podle Fialy nemělo v zahraničí žádný respekt.

Fiala se vymezil proti Babišovi také osobněji. Připomněl jeho dřívější střet zájmů a vyšetřováním expremiéra francouzskými úřady v kauzy Pandora Papers.

„Andreji Babišovi na českém státě nikdy nezáleželo a záležet nebude. Svoji politickou kariéru vždy chápal jako instrument, jak si zlepšit podmínky svého podnikání,“ řekl předseda vlády Petr Fiala.

Premiér vysvětlil, proč se do Babiše tak ostře opřel.

„Já to tady zmiňuji naprosto záměrně. Viděl jsem tweet Aleny Schillerové. Tam hovoří o prorůstání organizovaného zločinu do vlády. To se má týkat mé vlády? Nespletla se a nemyslela vládu Andreje Babiše? Pojmy jak z kriminálních příběhů přinesla do české politiky vláda Andreje Babiše,“ řekl Fiala.