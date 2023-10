Sněmovna má jednat do noci a pokračovat ve středu

Vedení sněmovních poslaneckých klubů opozice i koalice se v úterý ráno dohodly, že dnešní pokus předsedy ANO Andreje Babiše vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě potrvá do středy.

„Debata by měla běžet celé úterý do dvou hodin do noci. Pak by do devíti do rána měla být pauza,“ uvedl na dotaz Deníku N předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.

Podle informací z hnutí ANO i od politiků koalice by se přitom měli jejich zástupci na plénu střídat. „Dnes by měli hovořit lidé s přednostními právy. Je dohoda, že by jejich projevy neměly být příliš dlouhé a měli by se střídat vždy tři zástupci vlády a jeden z opozice,“ řekl Jakob s tím, že uvidí, zda poslanci ANO a SPD dodrží především slib omezit délku svých vystoupení na přibližně hodinu. Jak Babiš tak i předseda SPD Tomto Okamura totiž v tomto volebním období opakovaně dokázali bez přestávky hovořit i několik hodin v kuse.