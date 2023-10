Na některých vysokých školách začíná stávka za lepší financování univerzit

Na některých vysokých školách dnes ráno začala stávka za lepší financování univerzit. Do stávky se zapojila většina akademiků, informovala Monika Brenišínová z pořádající iniciativy Hodina pravdy a z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), kde se bude stávka konat po celý den.

V budově fakulty na pražském náměstí Jana Palacha byly okolo 9.00 nízké desítky lidí, zvláště učitelů a studentů doktorského studia, kteří se protestů účastní. V interiéru budovy vystavili transparenty s nápisy jako „Láska k práci kroužky dětem nezaplatí“ a podobně. Hesla mají upozornit na nízkou mzdu vysokoškolských učitelů v Česku, kteří se věnují zvláště uměleckým, humanitním a sociálněvědním oborům. Nespokojení akademici upozorňují, že zatímco průměrná mzda zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosáhla na konci loňského roku 69 000 korun, na mnohých fakultách zejména humanitního a společenskovědního zaměření pracuje nemálo odborných asistentů, tedy lidí obvykle s doktorským titulem, za částku těsně přesahující 30 000 korun hrubého měsíčně.

„Stávka na VŠ byla dlouho něco nemyslitelného. To, že se do ní zapojují tisíce akademiků a ozývají se hlasy, že by v případě neúspěchu měla být následována časově neomezenou stávkou v době zkouškového období, svědčí o vážnosti situace,“ řekl člen stávkového výboru a koordinátor Hodiny pravdy Ondřej Švec z FF UK.

Stávce vyjádřila podporu rovněž děkanka FF UK Eva Lehečková. „Naším společným cílem nejsou pouze důstojné pracovní podmínky pro akademiky a akademičky. Podfinancování humanitních fakult dopadá na všechny – studující i technicko-hospodářské pracovníky,“ řekla. Studenti, kteří se hodin nezúčastní, přestože se budou konat, nebudou za účast na stávce nijak postihováni, informovala.

Na mnohých fakultách se dnes nebude učit po dobu jedné hodiny od 14.00 do 15.00. Celorepublikovou výstražnou stávku vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz. Cílem stávky je upozornit na dlouhodobé podfinancování vysokého školství. Stávku po celý den iniciativy Hodina pravdy, která protesty na vysokých školách v Česku organizuje, ohlásily kromě FF UK také a FF Univerzity Palackého v Olomouci, evangelická teologická fakulta UK a fakulta humanitních studií UK. (ČTK)