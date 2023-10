Putin bude v Číně jednat s asijskými lídry a zúčastní se summitu

Ruský religionista, spisovatel, publicista a protodiakon v Ruské pravoslavné církvi Andrej Kurajev emigroval do Česka. Kurajev měl spory s církví kvůli válce na Ukrajině. „Nakonec jsem se rozhodl nebýt jako hrdina vtipu, který zemřel poté, co třikrát odmítl nastoupit do záchranného vrtulníku,“ napsal Kurajev.