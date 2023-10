Ministři nečekají, že by vláda podpořila změnu rozpočtového určení daní

Ministři nepředpokládají, že by dnes vláda podpořila změnu nastavení rozpočtového určení daní, kterou navrhují některé kraje. Není v možnostech rozpočtu zvýšit objem peněz určených pro kraje, uvedli při příchodu na jednání kabinetu.

Podle nich by bylo možné upravit vzorec pro rozdělování celkového objemu peněz mezi jednotlivé kraje, ty by se ale na tom musely shodnout.

„V tento okamžik není možné přijmout návrhy jednotlivých krajů. Byla dohoda, že pokud budeme dělat změny v rozpočtovém určení daní, musí na tom být shoda všech krajů, celé Asociace krajů, což v tento okamžik není,“ řekl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) zdůraznil, že státní rozpočet v současnosti neumožňuje zvýšit objem peněz určený pro kraje. Systém rozdělování peněz v takovém případě vždy bude pro některé regiony výhodnější než pro jiné. „Najít nějaký spravedlivější model, ve kterém nebude nikdo poškozen, je obtížné,“ řekl.

Stejně argumentoval i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj by vláda mohla podpořit návrh na změnu rozdělení peněz mezi kraje, který by narovnával historické nespravedlnosti, pokud by se na tom všechny kraje shodly. „Můžeme se bavit o nějaké velmi minimalistické částce, která by to nějakým způsobem podpořila ze státního rozpočtu. Ale to, co tam je teď předloženo, že kraje se dohodnou, stát dosype 12 miliard a kraje budou spokojené, tak to je mimo reálné možnosti státního rozpočtu. Nedovedu si představit, že by na tom byla koaliční shoda,“ řekl Výborný.

Návrh na úpravu zákona o rozpočtovém určení daní předložil Zlínský kraj. Další úpravy navrhují i jiné kraje.

Zákon o rozpočtovém určení daní stanovuje rozdělení peněz vybraných na takzvaných sdílených daních mezi stát, kraje a obce. Další pravidla potom nastavují rozdělení peněz mezi jednotlivé regiony. Mezi sdílené daně patří DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Na kraje od roku 2021 připadá 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. (ČTK)