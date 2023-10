Volby v Polsku: 90 % okrsků sečteno, náskok PiS se stále snižuje

V Polsku je sečteno 63 procent volebních okrsků. Odhady i samotné sčítání přitom jasně naznačují, že by současná sestava Práva a spravedlnosti mohla po osmi letech zamířit do opozice. Analyzujeme, co nyní zemi čeká a jaké kroky by mohla nejdříve udělat budoucí vládní koalice opozičních stran.