Soud zakázal Trumpovi urážet svědky, pracovníky soudu či vyšetřovatele a jeho rodinu

Americká soudkyně Tanya Chutkan, která rozhoduje v případu obžaloby Donalda Trumpa ze zásahu do voleb, přikázala exprezidentovi mlčet o účastnících procesu či svědcích. Učinila tak v reakci na osobní útoky, které na vyšetřovatele, soudkyně či svědky Trump pronášel.

Takzvaný gag order zakazuje všem stranám, aby se veřejně vyjadřovaly „na adresu“ zvláštního právního zástupce Jacka Smithe, jeho zaměstnanců nebo „jakéhokoli jiného soudního personálu“. Vyjádření o rodinách těchto osob jsou „rovněž absolutně zakázána“.

Trump naposledy včera nazval Smithe „poblázněným prokurátorem“ a dříve o něm i dalších hovořil jako o „zkorumpovaných grázlech“.

Ještě před vydáním příkazu Trumpův právník John Lauro prohlásil, že se proti jakémukoli takovému příkazu odvolají, protože by se dotkl důležitých zásad svobody projevu, zejména u předního kandidáta na prezidenta.

Trump „může tvrdit, že toto stíhání je politicky motivované“, řekla soudkyně, ale nemůže znevažovat státního zástupce tím, že ho nazve zločincem, nebo „očerňovat a nepřímo podporovat násilí vůči státním úředníkům, kteří prostě dělají svou práci“.

Zakazuje také Trumpovi a všem stranám, aby se vyjadřovali o svědcích v případu.

Trump má dnes naplánovaná dvě vystoupení v Iowě. Bude to poprvé od chvíle, co mu soudkyně přikázala mlčet o zúčastněných v jeho procesu. Podotkla, že mu v případě porušení příkazu udělí trest, ale zatím přesně nezmínila jaký. (Washington Post, New York Times)