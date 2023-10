Duda zatím neřekl, koho designuje premiérem a pověří sestavení vlády

V polských volbách do Sejmu je sečteno přes 60 procent okrsků, první Právo a Spravedlnost kleslo na 37,67 procenta hlasů, druhá Občanská koalice posílila na 28,43 procenta. Do Sejmu by se nadále dostaly také Třetí cesta, Levice a Konfederace. (Wybory)