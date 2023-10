Dnes ráno mrzlo nejen na horách, ale i v nižších polohách

Po včerejším citelném ochlazení bylo dnešní ráno mrazivé nejen na horách, ale také v nižších polohách Česka. Stanice měřící teplotu přes 20 let dnes ráno zaznamenaly v polohách do 600 metrů nad mořem od -4,1 stupně do 5,8 °C, o den dříve to bylo od -0,6 do 7,9 °C.

Vůbec nejníže dnes ráno spadla teplota na Březníku na Šumavě. Bylo tam -9,2 °C, což byl i rekord pro dnešní den. Informovala o tom Tereza Matušková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Právě na severozápadě ČR, tedy v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji, bylo dnešní ráno nejchladnější. „Také na Vysočině šla teplota pod nulu, ale nebylo to plošně,“ doplnila meteoroložka. Nedělní ráno podle ní tak chladné nebylo, mráz byl jen ve vyšších polohách, zatímco dnes byl i v nižších a byl plošnější.

Vedle Březníku byl více než osmistupňový mráz dnes ráno také na dalších šumavských stanicích. Kvilda-Perla měla -8,9 °C a Horská Kvilda -8,7 °C.

V nižších polohách byla největší zima ve Stříbře a Konstantinových Lázních na Tachovsku, kde bylo shodně -4,1 °C. Nejvyšší teplotu mezi stanicemi s dvacetiletou tradicí v místech pod 600 metrů nad mořem ukázal ráno teploměr v Karviné, a to 5,8 °C. V neděli ráno bylo nejchladněji, 0,6 °C, v Šindelové na Sokolovsku a nejtepleji v Lednici na Břeclavsku, a to 7,9 °C.

Rána budou poměrně chladná podle meteorologů i v dalších dnech, přičemž nejchladnější v tomto ohledu bude zřejmě středa. Od čtvrtka by už měla teplota opět stoupat, napsal ČHMÚ na Facebooku. (ČTK)