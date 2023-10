Pražská advokátka s koncipientkou zpronevěřily 153 milionů

Po včerejším citelném ochlazení bylo dnešní ráno mrazivé nejen na horách, ale také v nižších polohách Česka. Stanice měřící teplotu přes 20 let dnes ráno zaznamenaly v polohách do 600 metrů nad mořem od -4,1 stupně do 5,8 °C, o den dříve to bylo od -0,6 do 7,9 °C.