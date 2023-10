Moldavsko v boji o demokracii uspěje, věří prezidentka Sandu

„Na to, co se teď děje, jsme čekali velmi dlouho. V hrozbách žijeme desítky let, vyvádět strachy ničemu nepomůže,“ říká v rozhovoru s Deníkem N viceprezidentka Tchajwanské nadace pro demokracii Ketty W. Chenová. Co pro Tchajwance znamená svoboda? A proč skupovali litevskou čokoládu?