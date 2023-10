Izrael popřel zprávy o klidu zbraní na jihu Gazy, píše agentura Reuters. Nyní neplatí žádné příměří ani humanitární pomoc výměnou za odchod cizinců, stojí v prohlášení kanceláře premiéra Benjamina Netanjahua.

Izrael podle dvou nejmenovaných egyptských představitelů citovaných agenturou Reuters po jednání s Egyptem a USA souhlasil, že nebude od dnešních 8:00 SELČ na několik hodin útočit na jih Gazy. Čas odpovídá plánovanému otevření přechodu Rafáh do Egypta, kudy by měli mít možnost Gazu opustit cizinci a na druhou stranu by mohla proudit humanitární pomoc. Informaci však záhy popřela kancelář premiéra Benjamina Netanjahua. „Nyní neplatí žádné příměří a humanitární pomoc v Gaze výměnou za odchod cizinců,“ stojí podle Reuters v prohlášení kanceláře předsedy vlády. (ČTK)