Biden: Hamás musí být zničen a musí existovat cesta k palestinskému státu

Hamás musí být zcela zničen, ale zároveň musí existovat cesta ke vzniku státu Palestinců, řekl Joe Biden. Situace zvýšila nebezpečí terorismu v USA. Okupace Pásma Gazy by podle amerického prezidenta byla velkou chybou.

V rozhovoru s televizí CBS News také vyjádřil názor, že Izrael bude při operacích v Pásmu Gazy postupovat v souladu s válečnými pravidly.

„Ano, myslím si to,“ odpověděl Biden na otázku, jestli má za to, že Hamás, který stál za masakry v Izraeli ze 7. října, musí být kompletně zničen. „Ale musí existovat palestinská samospráva. Musí existovat cesta k palestinskému státu,“ poznamenal také.

Před očekávaným pozemním útokem Izraele na Pásmo Gazy, odkud Hamás zaútočil, vyslovil přesvědčení, že pokud by se Izrael rozhodl tento úzký pobřežní pás okupovat, byla by to velká chyba. Zároveň by byl pro humanitární koridor, který by alespoň části z 2,3 milionu obyvatel Gazy umožnil dostat se pryč.

Podle Bidena není potřeba, aby Spojené státy na Blízký východ vysílaly své vojáky, protože Izrael má jednu z nejlepších armád. Zároveň ale ubezpečil, že USA Izraeli poskytnou vše, co bude potřebovat. (ČTK)