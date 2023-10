O polské volby byl nebývalý zájem

„Je to tradice, že prezident pověří sestavením vlády stranu s nejvyšším výsledkem,“ řekl v televizi TVP polský premiér Mateusz Morawiecki z PiS. „Vytvoříme stabilní vládu, která bude schopna vést Polsko přes různá protivenství,“ prohlásil k prvním odhadům výsledků voleb, podle nichž by PiS skončila první, nezískala by ale vládní většinu.