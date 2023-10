Neznámý útočník zavraždil íránského režiséra Dariuse Mehrjuiho i s jeho manželkou. Podle státní agentury IRNA byli nalezeni ve svém domě v Teheránu. Mehrjuimu bylo 83 let. K jeho nejznámějším snímkům patří Kráva, Hamoun či Pari. (Hollywood Reporter)

RIP prominent Iranian filmmaker Dariush Mehrjui and his wife Vahideh Mohammadifar who were knifed to death today. Vahideh had written about being threatened yesterday. Mehrjui was one of the most prolific Iranian filmmakers of the past 50 years pic.twitter.com/QmyTsg2W0d

— Maziar Bahari (@maziarbahari) October 14, 2023