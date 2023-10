Zemřela americká herečka Piper Laurie, bylo jí 91 let. Známá byla například svou rolí v seriálu Twin Peaks, za kterou získala v roce 1991 Zlatý Globus. Hrála také v seriálu Ptáci v trní či ve filmech Carrie, Peníze jiných či Křižovatka smrti. (BBC)

Piper Laurie, the three-time Oscar nominee whose seven decade acting career included iconic roles in “The Hustler” and “Carrie,” has died at the age of 91. The news was confirmed to IndieWire by Laurie’s ex-husband, critic Joe Morganstern. https://t.co/2mXIwPzmJW pic.twitter.com/SyPMVAYXmI

— IndieWire (@IndieWire) October 14, 2023