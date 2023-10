Za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy zemřelo 300 lidí při izraelských útocích

Za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy při izraelských útocích zemřelo 300 lidí, převážně dětí a žen. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotnické úřady, podle nichž dalších 800 lidí utrpělo zranění. WHO tvrdě kritizovala izraelskou výzvu k evakuaci nemocnic na severu Gazy.

Izrael mohutnými nálety reaguje na útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás, které si před týdnem vyžádaly přes 1300 životů. Řada těl mrtvých Izraelců nese podle Reuters stopy mučení či znásilnění. Některá měla useknuté ruce, nohy nebo sťatou hlavu.

Jeruzalém v odvetě chystá i pozemní ofenzivu v Gaze, kde na území menším než Praha žije kolem 2,3 milionu Palestinců. Vyzval proto více než milion z nich, aby opustili severní část tohoto úzkého pásu při Středozemním moři.

Na tuto výzvu i fakt, že Izrael – který na Gazu za první dny podle listu The New York Times shodil na 6000 bomb – oblast odřízl od dodávek jídla a vody, reagovala kriticky řada mezinárodních činitelů včetně šéfa OSN Antónia Guterrese, který varoval před hrozící katastrofou.

Nyní se k němu přidala i Světová zdravotnická organizace (WHO), která kritizovala izraelský „příkaz“ k evakuaci 22 nemocnic s více než 2000 pacientů. „Nutit více než 2000 pacientů k přesunu do jižní Gazy…by se mohlo rovnat rozsudku smrti,“ napsala v prohlášení. Řada pacientů podle ní potřebuje intenzivní péči, včetně dětí v inkubátorech. WHO vyzvala Izrael, aby „příkaz“ k evakuaci nemocnic okamžitě zrušil.

Také čínský ministr zahraničí Wang I v noci na dnešek vyjádřil přesvědčení, že by Izrael měl naslouchat volání mezinárodní komunity a zastavit „kolektivní trestání“ obyvatel Gazy. Čína je podle něj připravena spolupracovat s dalšími zeměmi ve snaze o obnovení národní práva Palestinců.

BBC News přinesla výpověď jedenatřicetiletého Muhammada, který spolu s manželkou a třemi malými dětmi opustil sever Gazy, ale stejně se necítí v bezpečí. Poslední tři dny podle něj byly nepopsatelné. „Jsme rukojmími obou stran, Izraele i Hamásu,“ vyslovil své přesvědčení. „Nejsme zvířata, nejsme v zoologické zahradě, jsme lidé,“ řekl také obyvatel území, z něhož se jeho obyvatelé nemají jak dostat. (ČTK)