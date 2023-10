WHO odsoudila izraelský příkaz k evakuaci 22 nemocnic v Gaze

Světová zdravotnická organizace odsoudila izraelský příkaz k evakuaci 22 nemocnic, které léčí více než 2000 hospitalizovaných pacientů v severní Gaze. Označila ho jako „rozsudek smrti“ pro nemocné a zraněné.

„WHO vyzývá Izrael, aby okamžitě zrušil příkazy k evakuaci nemocnic v severní Gaze, a vyzývá k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků, pacientů a civilistů,“ uvedla organizace.

WHO zopakovala své výzvy k okamžitému a bezpečnému dodání zdravotnického materiálu, paliva, čisté vody, potravin a další humanitární pomoci do Gazy přes egyptský hraniční přechod Rafáh, kde v současnosti čeká na vstup pomoc a zdravotnické zásoby WHO, které dnes dorazily. (Haaretz)