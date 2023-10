Lieberman popřel členství ve vládě jednoty, chce do válečného kabinetu

Bývalý izraelský ministr obrany a šéf pravicové strany Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov) Avigdor Lieberman popřel, že vstoupil do vlády národní jednoty sestavené pro období války proti islamistickému hnutí Hamás.

Jeho vstup do vlády krátce před tím oznámila strana Likud premiéra Benjamina Netanjahu. Exministr se ale nechal slyšet, že chce do užšího válečného kabinetu, který rozhoduje o válce v Pásmu Gazy.

„Jsem připraven vstoupit do válečného kabinetu, abychom co nejrychleji dosáhli vítězství. Nemám v úmyslu být 38. ministrem ve vládě a být využíván jako fíkový list,“ uvedl Lieberman na síti X.

Likud dříve uvedl, že se Lieberman do vlády zapojuje s okamžitou platností stejně jako do bezpečnostního kabinetu. Zpravodajský web The Times of Israel (ToI) napsal, že místo ve válečném kabinetu Lieberman mít nebude.

V nouzově sestavené vládě nyní kromě premiéra Netanjahua či ministra obrany Joava Galanta zasedá také exministr obrany Benny Ganc z dosud opoziční Strany národní jednoty.

The Times of Israel po oznámení Likudu o vstupu Liebermana do vlády národní jednoty napsal, že by takový krok zmírnil vliv krajně pravicových ministrů Itamara Ben Gvira a Bezalela Smotriče. S těmi Netanjahu uzavřel koalici po volbách z loňského listopadu. Šéf krajně pravicové vládní strany Náboženský sionismus Smotrič je nechvalně proslulý urážlivými výroky na adresu Palestinců, ale i neortodoxních židů a také komunity LGBT+. Například v květnovém rozhovoru řekl, že Izrael „nebude mít jinou možnost než znovu dobýt Gazu“. „Pravděpodobně přijde čas na návrat do Gazy, rozpuštění Hamásu a demilitarizaci Gazy,“ uvedl.

Lieberman své zapojení do krizové vlády nabídl Netanjahuovi krátce po vypuknutí války. Bývalý Netanjahuův spojenec se v roce 2019 s premiérem politicky rozešel a byl jeho zarytým odpůrcem.

Vládu národní jednoty izraelský parlament schválil ve čtvrtek večer. (ČTK)