Izraelské zpravodajské služby chybovaly, uznal Netanjahuův bezpečnostní poradce

Bylo jasnou chybou věřit, že palestinské hnutí Hamás je oslabené, uvedl dnes poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi. Izraelské zpravodajské služby chybovaly a selhaly při zajišťování bezpečnosti svých občanů, dodal Hanegbi a přiznal i svůj vlastní díl viny.

Informoval o tom list The Times of Israel (TOI). Radikální hnutí Hamás před týdnem napadlo Izrael, který reagoval odvetným útokem na Pásmo Gazy.

„Je to má chyba a odráží chyby všech, kteří vypracovávali analýzy,“ uvedl Hanegbi. Ten přitom ještě nedávno tvrdil, že útok Hamásu z Pásma Gazy nebylo možné předvídat. „Opravdu jsme si mysleli, že se Hamás poučil,“ dodal s odkazem na poslední velký střet hnutí s Izraelem v roce 2021. Vyloučil také, že by Izrael s Hamásem vyjednával o výměně rukojmí, uvedla agentura AFP. Těch bylo podle dnešních údajů do Pásma Gazy odvlečeno přes 120.

Hanegbi uvedl, že Izrael neobdržel žádné konkrétní varování před útokem Hamásu z Gazy, které přišlo nad ránem 7. října. Nepřišlo podle něj ani od Egypta, jehož tajné služby uvedly, že Izrael varovaly před „velkou akcí“ připravovanou v Gaze, píší TOI. Šéf izraelské tajné služby Šin Bet Ronen Bar měl dvě a půl hodiny před začátkem útoku schůzku, která se týkala nových zpravodajských informací. Podle Hanegbiho ale nebyly tyto informace vyhodnoceny jako konkrétní varování před tím, co později následovalo. (ČTK)