Arménský prezident podepsal přistoupení země k Mezinárodnímu trestnímu soudu

Arménský prezident Vahagn Chačaturjan dnes svým podpisem stvrdil přistoupení země k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) se sídlem v Haagu. Informovala o tom arménská prezidentská kancelář.

Plán Jerevanu připojit se k ICC, který před časem vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina, už dopředu kritizovala Moskva. Pokud by Putin do Arménie přijel, musel by být zatčen a vydán do Haagu.

„Prezident Arménské republiky Vahagn Chačaturjan podepsal 13. října zákon o ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu,“ uvedl Jerevan.

ICC letos vydal zatykač na ruského prezidenta Putina a zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Moskva tribunál neuznává a obvinění odmítla.

Pro ratifikaci Římského statutu, na jehož základě vznikl ICC, hlasovalo na začátku října 60 arménských poslanců, proti bylo 22 členů parlamentu. Oznámila to agentura Armenpress, podle níž byli proti opoziční politici. Ti podle ruské státní agentury TASS varovali před zhoršením vztahů mezi Moskvou a Jerevanem.

Jerevan tvrdí, že tento krok není namířen proti Rusku, ale přistoupil k němu kvůli sousednímu Ázerbájdžánu. Větší a lépe vyzbrojený soused si nedávno připsal rychlé vojenské vítězství, které ukončilo dlouholetý spor o Armény obývaný Náhorní Karabach. Oblast, která byla od 80. let minulého století pod kontrolou arménských separatistů, v září po bleskové ofenzivě ovládl Ázerbájdžán, následoval exodus více než 100 000 obyvatel Karabachu do Arménie. Jerevan v souvislosti s koncem existence nezávislého Karabachu obvinil Rusko, že mu nepřišlo na pomoc, ačkoli je jeho spojencem. To Moskva popírá. Arménie se po této zkušenosti obává o celé své území, píše agentura AFP.

Premiér země Nikol Pašinjan v této souvislosti prohlásil, že Rusko kvůli válce na Ukrajině postupně opouští region jižního Kavkazu, a také řekl, že spoléhat výhradně na Rusko jako záruku bezpečnosti jeho země byla chyba. (ČTK)