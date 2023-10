Macron povolal po útoku v Arrasu 7000 vojáků k posílení bezpečnostních hlídek

Francouzský prezident Emmanuel Macron nařídil zmobilizovat 7000 vojáků pro posílení bezpečnostních hlídek. S odvoláním na prezidentský úřad o tom dnes informovala agentura Reuters.

Opatření reaguje na páteční útok v Arrasu na severu Francie, při němž dvacetiletý mladík nožem zabil učitele a další tři lidi zranil. Země téhož dne vyhlásila nejvyšší stupeň varování před terorismem. Kvůli anonymní hrozbě bombou bylo dnes evakuováno pařížské muzeum Louvre.

Prezidentský úřad uvedl, že vojáci posílí hlídky v ulicích nejpozději v pondělí večer a hlídkovat budou do odvolání. Budou součástí operace, při níž se pravidelně provádí hlídky v centrech velkých měst a v místech oblíbených u turistů.

Francie hostí mistrovství světa v rugby a připravuje se na nedělní večerní čtvrtfinálový zápas s Jihoafrickou republikou, připomněla agentura Reuters.

Konkrétní motiv útočníka z Arrasu je zatím neznámý, stanice BFM TV s odvoláním na nejmenovaný zdroj tvrdí, že vykřikoval „Alláhu akbar“ (arabsky Bůh je veliký). Podle informací francouzských médií byl mladík patrně čečenského původu pod dlouhodobým policejním dohledem kvůli své radikalizaci, jako akutní riziko jej však policie nevyhodnotila. Po činu policie pachatele zadržela.

Do dnešního dne bylo v souvislosti s vyšetřováním zadrženo celkem deset osob. Mezi nimi je několik členů útočníkovy rodiny: jeho sestra, matka, strýc a dva bratři. Jeden z nich už byl ve vězení na základě obvinění z „teroristického zločinného spolčení“. Policie dále zadržela dva Bělorusy, s nimiž mladíka den před útokem kontrolovala. Podle policejních zdrojů „ale nic nenasvědčuje tomu, že by byli do útoku zapojeni“, napsala AFP.

Macron označil už v pátek útok za barbarský čin islamistického terorismu. Případem se zabývá Francouzská protiteroristická prokuratura (PNAT). Podle ministra vnitra Géralda Darmanina existuje spojitost mezi útokem a sílícím konfliktem na Blízkém východě.

V rozhovoru s televizí TF1 Darmanin uvedl, že francouzské úřady od útoku Hamásu na Izrael minulou sobotu zabránily 43 útokům a zadržely 12 osob před školami a církevními budovami, z nichž některé u sebe měly zbraně.

Francie se v posledních letech stala terčem řady islamistických útoků. Nejhorší z nich byl souběžný útok ozbrojenců a sebevražedných atentátníků na zábavní podniky a kavárny v Paříži v listopadu 2015, který si vyžádal 130 mrtvých. (ČTK)