Policisté na Vysočině dnes na dálnici D1 zajistili 32 Syřanů

Někteří ministři se kloní k pokračování kontrol na hranicích se Slovenskem, záležet podle nich bude i na vývoji v okolních zemích, zejména v Polsku. Řekli to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády, která by měla o případném prodloužení kontrol rozhodnout. Opatření aktuálně platí do pátku.