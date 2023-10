Rus stanul před soudem za to, že spálil korán. Soudí ho v Čečensku

Ruský hacker Jevgenij Nikulin byl propuštěn o necelý rok dříve. Americký soud ho původně poslal do vězení na 7 let a 4 měsíce. Podle jeho obhájce Adama Gasnera to ale není nic mimořádného. „Do trestu se započítala doba, kterou strávil v české vazbě,“ řekl.