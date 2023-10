Blinken v Kataru žádá o pomoc s propuštěním Izraelců unesených Hamásem

Americký prezident Biden se virtuálně setká s rodinami amerických rukojmích, které drží Hamás. Biden uvedl, že chce, aby rodiny věděly, že mu na tom, co se děje, velmi záleží. „Musíme světu sdělit, že je to není ani lidské chování. Je to čiré barbarství. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom je dostali domů, pokud je najdeme.“ (WSJ)